ألوية العمالقة تتهم مليشيا الحوثي بخرق الهدنة في الحديدة

أكد الناطق باسم ألوية العمالقة المشاركة في عمليات الحديدة العسكرية اليوم الأحد أن ميليشيات الحوثي شنت خلال اليومين الماضيين قصفا عنيفا بقذائف الهاون على الأحياء السكنية.

وقال وضاح الدبيش - في تصريحات لقناة "العربية الحدث"- "إن الانقلابيين واصلوا حشد مقاتليهم إلى داخل الحديدة، كما قاموا بنشر عناصرهم في أحياء وشوارع المدينة وتحديدا في مراكز الشرطة، وإحلالهم بدلا عن أفراد الأمن الحقيقيين في محاولة منهم لإيهام الأمم المتحدة بأنهم يمثلون أفراد الأمن الداخلي لمحافظة الحديدة، وبالتالي يحق لهم البقاء في الحديدة".

وفي غضون ذلك .. اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظة الحديدة غرب اليمن بعد خرق ميليشيات الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في محادثات السلام اليمنية في السويد.

وأعلن مصدر في القوات الحكومية إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 29 مسلحا على الأقل بينهم 22 عنصرا من ميليشيات الحوثي، وأسر سبعة عناصر من ميليشيات الحوثي خلال معارك في الدريهمي جنوب الحديدة.