رئيس سابق لـ«إف بي آي»: ألمانيا تحقق تقدما في مجال مكافحة الفساد

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قال لويس فريه، مدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، لصحيفة (فيلت ام سونتاج) الألمانية، إن الشركات الالمانية تحرز تقدما في مجال مكافحة الفساد.

وقال فريه، مستشار لمكافحة الفساد، للصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الشركات الألمانية لديها وعي متزايد بضرورة تطبيق اللوائح القانونية والامتثال لها.

وأضاف فريه أن هذا من شأنه أن يفيد المساهمين والموظفين والشركات.

ورفض فريه إدعاءات البعض بأن الولايات المتحدة تجبر دولا أخرى على اللعب وفقًا لقواعدها الخاصة عبر الضغط من أجل الامتثال.

ويشير الامتثال إلى أن الشركات تعمل وفقا للمبادئ التوجيهية أو المواصفات المعمول بها.

ويمكن أن يتضمن أيضا الجهود المبذولة لضمان التزام المنظمات بالأنظمة الصناعية والتشريعات الحكومية.

وأضاف فريه أن من مصلحة جميع المعنيين خلق طريقة لممارسة الأعمال التجارية دون مخاطر أو تعريض سمعة الشركة للخطر.

وتابع فريه (68 عاما) أن هناك توقعات محددة من قبل المساهمين وشركاء الأعمال والعملاء والموظفين، بغض النظر عما إذا كانت الشركة أمريكية أو بريطانية أو ألمانية.