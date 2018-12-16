العراق: مقتل 4 من تنظيم داعش في قصف جوي شمال غرب الموصل

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في ضربة جوية استهدفت نفقا للتنظيم شمال غرب الموصل، شمال بغداد.

وقال المركز: "عثرت القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى خلال عملية في سلسلة جبال عطشانة، شمال غرب الموصل، على نفق بداخله مجموعة من عناصر داعش الإرهابية، حيث تم تدمير النفق بضربة جوية وغلق الفتحات التي كانت تؤدي إليه، وقد أسفرت العملية عن مقتل 4 من عناصر داعش كانوا داخل النفق".

وأضاف: "وألقت قوة مشتركة ضمن القيادة القبض على مطلوب في قضايا إرهابية على طريق تلعفر -موصل، فيما تمكنت قوة مشتركة من العثور على عتاد متنوع وطائرة مسيرة في منطقة الموصل القديمة".

وتشهد مناطق عدة في محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي، القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.