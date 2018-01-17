أعلن رونالدو دي أسيس موريرا المعروف برونالدينيو والُلقب بـ "الساحر"، واحد من أفضل من داعبوا الكرة بقدميه اعتزاله نهائياً مساء أمس، بعد مسيرة كروية عظيمة ومليئة بالإنجازات والأرقام القياسية الكبيرة ومخزون لا ينسى من الأهداف الرائعة والمهارات الاستثنائية لموهبة نادرة قلما توجد في كرة القدم.

ولذلك تستعرض "الشروق" لكم خلال تلك السطور أبرز ألقاب وإنجازات الموهبة الأبرز على الإطلاق في التاريخ:

بدأ رونالدينيو مسيرته الكروية مع نادي جريميو البرازيلي في فترة 1998 و 2001 حيث خاض معهم 145 مباراة أحرز خلالهم 72 هدف، قبل أن ينتقل لنادي باريس سان جيرمان في صفقة كلّفت خزينة النادي الفرنسي 51 ألف يورو، حيث استمر تألق الساحر مع نادي العاصمة الفرنسية بعد مشاركته معهم في 86 مباراة أحرز خلالهم 25 هدف.

وفي موسم 2003-2004 إنتقل رونالدينيو لنادي برشلونة في صفقة بلغت قدرها أكثر من 32 مليون يورو، حيث استمر مع البلوجرانا خمسة مواسم كانت هي الفترة الأبرز في مسيرة جاوتشو حيث خاض 207 مباراة أحرز خلالهم 94 هدف، فضلاً عن حصوله على بطولتي للدوري الإسباني وبطولتي كأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا عام 2006، كما حقق لقب أفضل لاعب في العالم في عامي 2005 و2006.

في عام 2008 انتقل رونالدينيو لنادي أيه سي ميلان الإيطالي لمدة ثلاث سنوات خاض خلالهم 95 مباراة محرزاً 26 هدفاً، وحقق مع الروسينيروي لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يعود مجدداً للدوري البرازيلي عبر بوابة فلامنجو عام 2011 حيث خاض معهم 72 مباراة أحرز خلالهم 28 هدف، فضلاً عن حصوله على بطولتي كوبا ليبرتادورس وسودا أمريكانا.

استمر رونالدينيو في الدوري البرازيلي في الموسم التالي ولكن عبر نادي أتليتكو مينيريو الذي خاض معهم 85 مباراة مُحرزاً 27 هدف، وذلك قبل أن يخوض تجربتين لم تكللا بالنجاح عبر ناديي كوريتارو المكسيكي الذي أحرز معهم 8 أهداف فقط، وفلومنينسي البرازيلي الذي لم يُسجل معهم أي هدف في 9 مباريات.

المنتخب البرازيلي لم يمر مرور الكرام من تحت أقدام رونالدينيو، حيث تألق مع منتخب السيليساو منذ صغره وذلك عندما أحرز كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، فضلاً عن حصوله على كأس كوبا أمريكا عام 1999، وقاد راقصو السامبا للفوز بكأس العالم 2002 وكأس القارات 2005.

وبإعلان رونالدينيو إعتزاله يكون قد فقد عشاق الساحرة المستديرة واحد من أفضل من لمس كرة القدم، حيث يُعتبر رونالدينيو قدوة ومثل كروي كبير للعديد من النجوم الجدد والشباب في جميع أرجاء المعمورة.