واشنطن تجمد 65 مليون دولار لبرنامج المساعدات الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة خفضت مساعدتها إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وستحجب عشرات الملايين حتى يتم إجراء إصلاحات.



وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة خصصت 60 مليون دولار للوكالة لعام 2018، فإنها تعتزم حجب 65 مليون دولار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت للصحفيين إن هذه الأموال "مجمدة للنظر فيها مستقبلا".



وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين إن الولايات المتحدة تدفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا و"لا تحظى بالتقدير أو الاحترام" في ما اعتبر تهديدا لوكالة أونروا.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، إنه "قلق للغاية" إزاء تأثير التخفيضات المحتملة في الميزانية الأمريكية على الوكالة.