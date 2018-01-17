بقرة تختار موقع تشييد معبد هندوسي في ألمانيا

من المقرر أن تقرر بقرة ما إذا كان الموقع المقترح لتشييد معبد جديد لأفراد الطائفة الهندوسية في مدينة بريمن بشمال ألمانيا ملائما وميمونا أم لا.

وقال المتحدث باسم طائفة الهندوس، باثماكاران باثاماناثان، إنه من المقرر أن تعطي البقرة بركاتها أو تقترح بناء المعبد في مكان آخر، وذلك لدى زيارتها الموقع المحتمل في الساعة 10:45 صباحا، مضيفا: «بالنسبة لنا البقرة مقدسة، فهي الإله».

وأوضح «باثاماناثان»، أنه من المتوقع أن تمضي البقرة نحو 30 دقيقة في الموقع إذا كانت راضية عنه، قائلا: «نريد أن تعطينا البقرة موافقتها»، ذاكرا أن هناك 300 أسرة هندوسية تعيش في بريمن.

ومن المقرر إتمام بناء المعبد والمباني المجاورة المخصصة لتقديم الدروس قبل نهاية هذا العام.