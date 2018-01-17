فريد الديب عن وثائق «بي بي سي» ضد مبارك: «كلام فارغ»

علق فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على وثائق محطة «بي بي سي» الخاصة بالرئيس مبارك، قائلاً: «دي ناس بتحاول الإساءة بأي طريقة تحت عنوان زائف، ده كلام فارغ».



واستنكر «الديب»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، ما نشرته «بي بي سي»، من تشويه للرئيس مبارك، متابعًا: «بقى الرئيس هيرفض زيارة دولة علشان محطة إذاعة، هم عايزين الإساءة وخلاص، والمؤسف إننا بنهتم بالكلام ده، المفروض منهتمش به ولا نبصله»، على حد قوله.



وأكد محامي الرئيس الأسبق مبارك، أن الإنجليز يفضلون دائمًا اللجوء إلى مثل هذه الأكاذيب من آن لآخر.



وكانت وثائق بريطانية زعمت رفض الرئيس «مبارك» دعوة من سفير بريطانيا في القاهرة، لزيارة بلاده عام 1984، بسبب إنزعاجه من تقرير «بي بي سي»، باعتبار أنها كانت تشهر بالوضع في مصر آنذاك.