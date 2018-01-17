ميليشيات الحوثي تهرب تاركة قتلاها وجرحاها على الجبهات

أفادت مصادر بالجيش اليمني، بأن ميليشيات الحوثي تتخلى عن قتلاهم وجرحاهم في جميع جبهات القتال، وذلك مع اشتداد المعارك وتصاعد حالة الإحباط والهلع في صفوفهم.

وأوضحت المصادر، حسبما أفادت قناة «العربية» الإخبارية اليوم الأربعاء، أن أفراد من قوات الجيش الوطني في جبهة «ميدي» بمحافظة حجة شمال غرب صنعاء، عثرت على أحد جرحى الميليشيات بعد أن ظل ينزف في الصحراء أكثر من يومين متتاليين، وقام الجيش بإسعافه إلى مستشفى ميداني في جبهة ميدي.

يأتي هذا في وقت دارت فيه مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة الحوثيين في محافظة تعز بالتزامن مع مواجهات في محافظتي البيضاء وصعدة والجوف باليمن.