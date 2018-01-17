بنزيما يقدم أسوأ مواسمه مع ريال مدريد منذ ظهوره الأول معه

قالت صحيفة "أ س" الإسبانية اليوم الأربعاء أن الأزمة التي يمر بها نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لم تترك لاعبا بين صفوفه إلا وجعلته ينال قسطا من الانتقادات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من الصعب وجود لاعب بالنادي الملكي، بدءا من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وحتى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمكن من النجاة من مقصلة انتقادات الجماهير.

وذكرت الصحيفة أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه، أحد أكثر اللاعبين تعرضا للانتقادات في صفوف ريال مدريد، سيعود إلى التشكيلة الأساسية للفريق بعد ما يقرب من شهر من الغياب بسبب الإصابة.

وغاب اللاعب الفرنسي عن صفوف ريال مدريد عندما كان فارق النقط مع برشلونة، متصدر بطولة الدوري الإسباني، 14 نقطة ولكنه يعود الآن بعد أن وصل الفارق إلى 19 نقطة.

وقالت "أ س" أن بنزيمة يستعد للعودة للمباريات في الوقت الذي تتزايد عليه الضغوط سواء بسبب انتقادات أو بسبب الوضع السيء للفريق.

ويحتاج بنزيمه خلال الأشهر الأربعة المقبلة والمتبقية على نهاية الموسم إلى تعديل مساره وتحسين أرقامه الهزيلة، حيث أنه لم يسجل حتى الآن سوى خمسة أهداف فقط، بواقع هدف كل أربع لقاءات، وكان قد أحرز أخر أهدافه في 25 نوفمبر الماضي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا الموسم هو الأسوأ للمهاجم الفرنسي منذ انضمامه لريال مدريد من حيث عدد الأهداف والأداء الفني.