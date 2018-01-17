«أبو مازن»: عهد التميمي زهرة فلسطينية عملاقة بتاريخ النضال من أجل قضيتنا

توجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتحية لعهد التميمي، الطفلة الفلسطينية المعتقلة بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال «عباس»، في كلمته خلال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، صباح الأربعاء، إن: «عهد التميمي هي زهرة فلسطينية عملاقة في تاريخ النضال من أجل القضية الفلسطينية، فمنذ أن كان عمرها ست سنوات وهي تناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي المسلح».

وأضاف: «الآن يعاقبها الاحتلال الإسرائيلي بالاعتقال والمحاكمة الجائرة، وهي واحدة من آلاف يتعرضون لنفس الانتهاكات».

وأشار إلى سقوط 30 شهيدًا وأكثر من 7 آلاف جريج، واعتقال أكثر من ألف مواطن، منذ اندلاع المقاومة الشعبية ضد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخير بشأن القدس.

وأعرب عن أمله في أن ينصف القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قتل واعتقال ومصادرة أراضي بدون وجه حق.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الشعوب العربية بزيارة القدس لدعمها، قائلًا: «لا تخيبوا أملنا، فزيارة السجين لا تعني أبدًا التطبيع من السجان».

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن 86 دولة.