افتتاح وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصي لتستقبل 2000 حالة شهريًا

افتتح الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، وحدة الطوارئ والحوادث الخارجي بمستشفى عين شمس التخصصي، بحضور الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وشهد الافتتاح الدكتور شريف مراد مدير فرع المستشفى التخصصي بالعبور، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي، وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري ولفيف من الأطباء والمتخصصين.

من جانبه قال الدكتور علي الأنور مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي، إن الوحدة تستقبل ما يقرب من 2000 حالة شهريًا يتم تقديم كافة الخدمات الطبية لها بمختلف التخصصات طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة يوميًا، لافتًا إلى أنه تم تجديد الوحدة وتطويرها بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه كتبرع من البنك الأهلي المصري في إطار ما يقوم به من مشاركة مجتمعية.

وأوضح مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي، خلال افتتاح الوحدة، أن وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصي تشمل كافة التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية مركزة بها 13 سريرًا.