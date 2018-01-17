حبس موظف بالإصلاح الزراعي 4 أيام لتقاضيه رشوة من أحد المواطنين بالشرقية

قررت النيابة العامة لشمال الزقازيق، حبس موظف بالإصلاح الزراعي بمركز كفر صقر 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية ضبطه متلبسًا في تقاضي 10 ألاف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين.

تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط الموظف أثناء حصوله على 3 ألاف جنيه بعد الاتفاق كجزء أول وباقي المبالغ على أقساط، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات ضد بمركز كفر صقر.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالاستعانة بالإدارة العامة للمساعدات الفنية لتسجيل المكالمات، تم ضبط الموظف حال تقاضيه مبلغ الرشوة المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.