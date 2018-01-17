صحيفة سعودية: قطر تمارس قرصنة جوية مردودها «خطير»

انتقدت صحيفة «اليوم» السعودية، اعتراض المقاتلات القطرية لطائرتي ركاب مدنيتين إماراتيتين كانتا متجهتين إلى العاصمة البحرينية المنامة؛ بحجة اختراقهما للمجال الجوي القطري.

وتحت عنوان «قرصنة جوية وخرق للقوانين»، كتبت الصحيفة في افتتاحيتها: «في سابقة خطيرة اعترضت مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين قبل هبوطهما في مطار البحرين الدولي، وتلك قرصنة جوية لها مردوداتها الخطيرة على سلامة الطيران المدني الإماراتي، ويعد هذا التصرف العدواني خرقا خطيرا للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية، واعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي ما حدث اعتراضا غير مقبول، وأنها بصدد دراسة الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، والمنظمات الأخرى ذات الصلة».

وأضافت الصحيفة: «اعتراض طائرات مقاتلة قطرية لطائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الإمارات يعد عدوانا سافرا لاسيما أن الرحلتين كانتا من الرحلات الاعتيادية المجدولة والمعروفة المسار والمستوفية تماما للموافقات والتصاريح اللازمة المتعارف عليها دوليا، كما أن الطائرات القطرية العسكرية قابلت الطائرتين الإماراتيتين بطريقة خطيرة وغير مسموح بها حسب القانون الدولي المنظم للطيران المدني».

وتابعت الصحيفة السعودية: «هذا التصرف عبثي وغير مسؤول ويحق لدولة الإمارات أن تدرس كافة الخيارات للرد على هذه القرصنة الجوية التي تعد اختراقا خطيرا للاتفاقيات الدولية، ومن حق الإمارات من جانب آخر أن تمارس تحركا مشروعا لضمان سلامة وأمن طائراتها المدنية، وهي ممارسة تجيء لضمان عدم تكرار هذا العبث الخطير وهذه القرصنة التي تهدد سلامة الطيران وسلامة ركاب الطائرات».

واختتمت بالقول: «سلامة الأجواء من عبث العابثين والمخترقين والقراصنة هو أمر تعني به المنظمات الدولية ذات الاختصاص بشؤون الطيران المدني، ولابد من توافر عناصر تلك السلامة المهمة على متن مختلف الطائرات الملتزمة بالمسارات الدولية المعروفة، ولا يمكن تهديد الطائرات المدنية وركابها وطاقمها بالطريقة السافرة التي تصرفت بها قطر».