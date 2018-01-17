وزير الشؤون الإسلامية السعودي: نشكر «مصر العروبة» لنصرتها للقدس

توجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة السعودي، صالح بن عبد العزيز آل شيخ، بالشكر لمصر على تنظيم مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، قائلًا: «أشكر مصر العروبة والإسلام رئيسًا وحكومة وشعبًا لنصرها للقضية الفلسطينية على مر التاريخ».

وأعرب «آل شيخ»، في كلمته خلال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، اليوم الأربعاء، عن تقديره للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لتوجيه الدعوة له لحضور هذا المؤتمر، ولما وصفه ببيانه المهم الذي رد فيه على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف: «المملكة العربية السعودية تؤيد هذا الاهتمام من الأزهر الشريف بالقدس، وتعتبر أن الواجب هو الوقوف الراسخ والدائم بجانب الشعب الفلسطيني لينال حقوقه المشروعة، وإقامة دولته، وعاصمتها القدس».

وتابع: «المملكة العربية السعودية تقوم بواجبها الإسلامي والعربي لحماية القدس من كل الأخطار، ومنها تهويده أو جعله عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني».

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن 86 دولة.