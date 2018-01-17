«إسرائيل» تسمح للمتطرفين بأداء طقوس تلمودية علنية في «الأقصى»

أفاد المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، اليوم الأربعاء، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء طقوس تلمودية علنية في المسجد الأقصى المبارك.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقتحم فيه عشرات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن هذا يأتي تزامنا مع تصاعد سياسات استهداف المسجد الأقصى، كان آخرها يوم أمس باقتحام الاحتلال مكتب لجنة إعمار المسجد الأقصى وإبلاغ نائب رئيس اللجنة بمنع أي أعمال صيانة أو ترميم بكافة أنحاء المسجد المبارك ومرافقه المختلفة.

وقال مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت وقف جميع أعمال الترميم في المسجد الأقصى، بما في ذلك أعمال الفسيفساء والسقف الخشبي في قبة الصخرة المشرفة وترميم أبواب المسجد القبلي وأعمال الترميم في المصلى المرواني وجميع مرافق الأقصى.

وأضاف أن سلطات الاحتلال منعت منذ أيام إدخال الأدوات اللازمة لإصلاح إنارة قبة الصخرة، وهددت باعتقال من يخالف القرار.