نيمار وهازارد وليفاندوفسكي ثلاثي جديد يهدد الـ«بي بي سي» في الريال

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يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإبرام صفقات نارية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهده الفريق خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستعد لتكوين ثلاثي جديد بديلًا «بي بي سي» وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد نجاح باريس سان جيرمان في ضم نيمار وكيليان مبابي، وتعاقد برشلونة مع فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي، فقد حان وقت ريال مدريد لضم ثلاثي هجومي جديد بدلًا من الثلاثي الحالي، رونالدو وبنزيما وجاريث بيل.

وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد يود التوقيع مع البرزايلي نيمار من سان جيرمان والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي يتقدمهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت الصحيفة أن الفريق الملكي على استعداد للقيام بسوق انتقالات تاريخي يتجاوز فيه رقمه القياسي في صيف 2009 وذلك بجلب الثلاثي المذكور أعلاه.

وأوضحت الصحيفة أن ليفاندوفسكي هو فقط محل الشك، إذ يقترب اللاعب من عامه الثلاثين، ولذلك فإن البدلاء المحتملين هما هاري كين، مهاجم توتنهام، وماورو إيكاردي، لاعب إنتر.

ويرغب المرينجي في ضم كين بشدة بعد تألقه مع السبيرز، ولكن المفاوضات لن تكون سهلة لذلك يفضل التعاقد مع ليفاندوفسكي.

ولم يسجل ثلاثي البي بي سي خلال الموسم الجاري سوى 10 أهداف فقط في الليجا، 4 لكلًا من رونالدو وبيل، وهدفين من توقيع بنزيما.