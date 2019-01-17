الخميس 17 يناير 2019 7:16 ص القاهرة القاهرة 7.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

السيسي يستقبل سيلفا كير لبحث تطورات الأوضاع في جنوب السودان

أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 يناير 2019 - 6:16 ص | آخر تحديث : الخميس 17 يناير 2019 - 6:16 ص

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، اليوم الخميس، حيث يبحثان آخر تطورات الأوضاع في جنوب السودان والخطوات الجارية لتنفيذ اتفاق السلام، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك