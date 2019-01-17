السيسي يستقبل سيلفا كير لبحث تطورات الأوضاع في جنوب السودان

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، اليوم الخميس، حيث يبحثان آخر تطورات الأوضاع في جنوب السودان والخطوات الجارية لتنفيذ اتفاق السلام، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.