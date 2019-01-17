ليفربول يجدد عقد روبرتسون

أعلن نادي ليفربول عن تجديد عقد مدافعه الأسكتلندي أندري روبرتسون لفترة طويله ، ليواصل قيادة دفاع الريدز في الفترة المقبلة.

وغرد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة للاعب أثناء تجديد التعاقد وعلق " روبرتسون ربط مستقبله مع الريدز".

وقال روبرتسون بعد تجديد تعاقده مع ليفربول إنه بمجرد مجيئه للنادي للتجديد قام بالتوقيع دون تفكير، مؤكدًا أنه يريد البقاء ضمن صفوف الريدز.

وأضاف :" تم الاتفاق مع إدارة النادي بسرعة لقد كان عقد سهلًا للغاية من جانبي ومن جانب الإدارة وهذا يعتبر السبب في التجديد دون تفكير".

جدير بالذكر أن ربوتسون انضم لليفربول عام 2017 قادمًا من صفوف هال سيتي، حيث شارك في 56 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالهم هدف وحيد أمام برايتون في الأسبوع الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتازالموسم الماضي والذي انتهي بفوز الريدز بأربعة أهداف دون رد.