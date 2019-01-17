حارس المصري ضمن قائمة منتخب الشباب تحت 17 عام

أرسل اتحاد الكرة خطاب رسمي اليوم الخميس إلى النادي المصري يخطره بأن الجهاز الفني للمنتخب تحت ١٧ عامًا بقيادة ربيع ياسين، قام باختيار إيهاب العايدي حارس مرمى الفريق البورسعيدي، ضمن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الذي يقام بالقاهرة اعتبار من يوم الأربعاء ٢٣ من شهر يناير الجاري وحتى يوم الجمعة ١ من فبراير المقبل .

ويضم المعسكر 30 لاعباً بينهم إيهاب العايدي حارس مرمى المصري تحت 17 عاماً والذي سبق له الانضمام لكافة تجمعات المنتخب السابقة بعد تألقه مع الفريق في مباريات مسابقة الدوري للشباب، بجانب أنه ضمن الثمانية الذي تم تحرير عقود لهم مع المصري منذ ساعات ."تابع التفاصيل"

ومن جانبه أعرب حسام غويبة المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري عن سعادته البالغة باختيار إيهاب العايدي لصفوف منتخب الشباب، مؤكداً أن هذا الاختيار جاء ليتوج مجهودات الحارس الناشئ والذي يعد امتداد لحارس منتخب الناشئين عمرو البغدادي.

وأضاف غويبة أن قطاع الناشئين يمتلك ذخيرة كبيره من الحراس الموهوبين أمثال محمد محسن، محمد بكر وعمر إيهاب أبو المعاطي، ويرجع ذلك لمجهودات مدربي القطاع على مدار السنوات الماضية تحت قيادة السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بالمصري، والذي نجح في اعداد عدد كبير ليكونوا بمثابة ذخيرة للفريق الأول خلال السنوات المقبلة ، معرباً عن تفاؤله بمستقبل حراسة المرمى في ظل وجود عدد كبير من الحراس الموهوبين والمتميزين.