رئيس الصناعة الألماني: بريطانيا ستصبح بعد غانا بالنسبة لأوروبا في حالة «بريكست» غير منظم

حذر اتحاد الصناعة الألماني، من حدوث تداعيات خطيرة بالنسبة للصناعة في حالة الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل التوقعات المتواضعة في الوقت الحالي لفرص النمو الاقتصادي خلال عام 2019.

يتوقع الاتحاد حتى الآن أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 5ر1% خلال العام الجاري، "وفي حالة حدوث اضطرابات هائلة جراء خروج بريطانيا بدون اتفاق، لن تزيد نسبة النمو الاقتصادي في أحسن الأحوال عن 1%": بحسب ما ذكره رئيس الاتحاد، ديتر كِمبف، في برلين اليوم الخميس.

ووفقا لكِمبف، أعلنت بعض الشركات بالفعل التوقف عن العمل مؤقتا في بريطانيا اعتبارا من أبريل "في حين نقلت شركات أخرى موظفيها إلى مواقع أخرى أو أوقفت استثماراتها".

وقال كمبف، إن الشركات الألمانية تأمل في الحصول على إجابة من لندن على هذه الخلفية بشأن شكل العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن البرلمان البريطاني رفض مساء أمس الأول الثلاثاء الاتفاقية التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.