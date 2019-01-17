الكشف عن عملات ذهبية في منطقة عين السبيل بالداخلة

تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة عين السبيل بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والتابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، من العثور على خبيئة عبارة عن قنينة تحتوي بداخلها على بعض العملات الذهبية التي ترجع إلى العصر البيزنطي.

وقال جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة، إن العملات ترجع إلى عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني ( قنسطانطيوس الثاني) الذي عاش في القرن الـ4 الميلادي بين عامي (317 : 361 م)، وقد تولى الإمبراطورية في الفترة من (337 :361)، وكان معاصرا له البابا اثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية.

وأضاف مصطفى أن لكل من هذه العملات وجهان، الوجه الأول يحمل صورة للإمبراطور في أوضاع مختلفة ويحيط بها بعض الكلمات، ومنها اسم الامبراطور، أما الوجه الآخر فهو يحمل بعض الرسوم والكتابات التي تشير إلى تاريخ سك هذه العملة.

ومن جانبه، قال كامل بيومي أحمد رئيس البعثة الأثرية ومدير عام آثار الداخلة بقطاع الآثار الإسلامية، إنه تم نقل هذه القنينة الفخارية ومحتوياتها إلى المخزن التابع للمنطقة، وبدء أعمال الترميم الأولى للعملات والتوثيق الأثري لها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الأثرية والعلمية اللازمة لمعرفة المزيد عنها.