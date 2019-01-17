عرض برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، تقريرًا يظهر كل من الشيخ خالد الجندي، برفقته كل من الشيخ رمضان عبدالمعز، والشيخ رمضان عبدالرازق، والشيخ أشرف الفيل، في إحدى دور العرض بالسينما لمشاهدة فيلم «الضيف».

ويُذكر أن فيلم الضيف بطولة خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وشرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى،و لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه.

