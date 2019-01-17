الكشف عن ملفات في مستشفى سري سابق لجهاز «شتازي»

أثار اكتشاف مجموعة من الملفات، تحتوي على معلومات حساسة عن موقع لمستشفى مهجور كان مخصصا لجهاز أمن الدولة بألمانيا الشرقية (شتازي)، ضجة كبيرة في برلين.

وتم العثور على الملفات الخاصة ب 000ر25 مريض داخل مبنى شاغر في موقع مجمع صحي، كان يخضع في السابق لإدارة جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) في حي بوخ شمال برلين.

وأثناء حقبة جمهورية ألمانيا الديمقراطية، كان هناك مستشفى عام يقع على أراض مترامية الأطراف، فضلاً عن مستشفيين يخضعان لتأمين خاص لأعضاء الحكومة وجهاز أمن الدولة (شتازي)، حيث كان يتعذر على الجمهور دخول هذه المستشفى.

وعثر على هذه الملفات في أحد المستشفيات السرية.

ويبدو أنه تم نسيان هذه الملفات بعد نقل المستشفى، التي أصبحت تخضع لإدارة القطاع الخاص بعد إعادة توحيد ألمانيا، إلى مبنى جديد في عام 2007.

وتدير شركة هيليوس للخدمات الصحية هذه المستشفى الخاص.

وتبحث مجموعات معنية بالخصوصية وإدارة المستشفيات إلى جانب الشرطة والسلطات الأخرى، مسألة تسريب هذه البيانات.

ووفقا لتحقيقات أولية، فإن الملفات تحتوي في الغالب على سجلات للعمليات، وفقا لما ذكره مستشفى هيليوس برلين-بوخ أمس الأربعاء.