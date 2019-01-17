تركيا: الصحفية الهولندية التي تم ترحيلها على «صلات بجماعة إرهابية»



قالت الحكومة التركية، اليوم الخميس، إن الصحفية الهولندية التي تم ترحيلها إلى خارج البلاد لها " صلات بجماعة إرهابية".

وذكر مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين التون، أن "ترحيل انس بورسما لا علاقة له مطلقا بأنشطتها الصحفية خلال إقامتها في تركيا".

وجرى في وقت سابق، اليوم، ترحيل بورسما، التي تم تجديد تصريح عملها الصحفي الذي تصدره الحكومة التركية لعام 2019 .

وأضاف "التون" في بيان، أن السلطات التركية" تلقت معلومات استخباراتية من الشرطة الهولندية" تفيد بأن بورسما" لها صلات بجماعة إرهابية، وطلبت معلومات حول تحركاتها من وإلى تركيا".