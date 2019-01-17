«الضرائب» تطالب مقدمي الخدمات المهنية بسرعة التسجيل وسداد مستحقات الخزانة العامة

طالبت مصلحة الضرائب كافة المخاطبين بأحكام القانون بما فيهم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردي الخدمات والمستوردين والمنشأت الدائمة بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.

وأكدت المصلحة، في بيان اليوم الخميس، أنها لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتا إلى أن عقوبة واقعة التهرب الضريبي تصل إلى الحبس 5 أعوام، وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب، مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.

ولفتت إلى أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصري البسيط الذي يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعي ودعم.

وفي السياق ذاته، قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بحملات ميدانية في مناطق متفرقة منها "الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع" حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة، وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوى الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.

وأوضحت المصلحة أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية، حيث أن التهرب الضريبي من سداد القيمة المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة وفقا لأحكام القانون.