عبد الحفيظ وسمير عدلي يمثلان الأهلي في الاجتماع الفني لمباراة الساورة

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي، وشبيبة الساورة الجزائري، في الحادية عشرة صباح غد الجمعة، بولاية بشار معقل فريق الساورة، وذلك بحضور مندوبي الناديين وطاقم التحكيم ومراقب المباراة.

ويحضر من الأهلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق.

وخلال المؤتمر، سيتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة؛ بداية من الزي الذي سيرتديه كل فريق، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة، وبعض الأمور التنظيمية الأخرى.

وكان المؤتمر الفني قد تم تأجيله؛ بسبب تأخر وصول طاقم التحكيم ومراقب المباراة، حيث كان من المقرر وصولهم أمس الأول، ولكن الليبي علي الجيلاني منسق المباراة، أكد وصول طاقم التحكيم ومراقب المباراة اليوم الخميس.