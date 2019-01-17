بالصور : فرج عامر وعادل عبدالرحمن يجتمعان بلاعبي سموحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة اجتماعًا مع عادل عبدالرحمن المدير الفني الجديد ولاعبي الفريق، وخلال الجلسة رحب رئيس النادي بالمدير الفني الجديد ثم تحدث عبدالرحمن مع اللاعبين وطالبهم بفتح صفحة جديدة وغلق ملف المباريات السابقة.

وأوضح المدير الفني الجديد أنه تحدث مع رئيس النادي من أجل تأجيل الخصومات والتجميد التي تم توقيعها على اللاعبين .

وأضاف عبدالرحمن أن سموحة فريق كبير ومكانه الطبيعى أن يكون في المربع الذهبي لأنه يمتلك امكانيات كبيرة ويضم بين صفوفه لاعبين كبار على مستوى عالي.

وأردف مدرب سموحة أن الانتصارات تبدأ من الالتزام والترابط