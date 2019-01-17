تحذيرات من موجة شديدة البرودة تضرب كندا يوم السبت المقبل



حذرت هيئة الأرصاد الكندية، اليوم الخميس، من طقس شديد البرودة، مصحوبًا بعاصفة ثلجية تضرب البلاد بداية من يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن العاصفة ستؤدي إلى تفريغ ما يصل إلى 10 سنتيمترات من الثلوج في المنطقة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وقال خبير الأرصاد الجوية في البيئة الكندية ديسجانيل ماثيوز: "سيكون هناك على الأرجح ثلج كثيف مصحوبا برياح باردة".

واستنادا إلى التوقعات الآن، قال ماثيوز إن المنطقة يمكن أن تتوقع ما بين خمسة إلى عشرة سنتيمترات من الثلوج يوم السبت المقبل، وهو وضع يزداد سوءً بسبب الرياح السريعة التي تنشر الثلوج في الطريق وتزيد من خطورة القيادة في الطرق السريعة.