أحمد حاتم يبدأ تصوير مسلسله الجديد «حكايتي» الأسبوع المقبل

يبدأ الفنان أحمد حاتم تصوير مسلسله الجديد (حكايتي) الأسبوع المقبل، الذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

ويقدم حاتم أدوار البطولة في العمل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في فترة زمنية معينة يتم فيها استعراض أهم المواقف في تلك الفترة.

المسلسل بطولة وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبوعوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، الفنان تامر شلتوت، جمال عبدالناصر، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن الفنان أحمد حاتم شارك في رمضان الماضي بمسلسل (رسايل) مع مي عزالدين وخالد سليم، أما هذه الفترة فهو يستعد لطرح فيلمه الجديد (قصة حب) الذي تشاركة فيه البطولة هنا الزاهد.