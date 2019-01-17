الشرطة الكرواتية تنقذ 15 مهاجرا حاصرتهم الثلوج

قالت وزارة الداخلية الكرواتية أمس الأربعاء، إنها أنقذت 15 مهاجرا من التجمد حتى الموت في الجبال خلال محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني من البوسنة.

وعثرت الشرطة على المجموعة التي تتألف من ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد و10 أعوام وخمس سيدات وأربعة رجال محاصرين في جبل بليسيفيكا غرب كرواتيا.

وقالت الوزارة إن كل أفراد المجموعة كانوا بحاجة إلى تلقي العلاج من انخفاض درجة حرارة الجسم، بعد عملية الإنقاذ والتي شملت إزالة الثلوج من الطريق ورجال شرطة وإطفاء وخدمة إنقاذ الجبال.

وكانت المجموعة قد حاولت دخول الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي من البوسنة باستخدام فرع جديد من طريق الهجرة عبر البلقان، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الطقس السيء وتساقط الثلوج.

وكانت السلطات الكرواتية قد حذرت في ديسمبر الماضي من أن محاولات عبور الجبال قد تكون مميتة خلال شهور الشتاء، خاصة للمجموعات الضعيفة.