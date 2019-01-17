الشرطة الأسترالية تحقق في وفاة سائحة ألمانية عثر على جثتها في منطقة نائية

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس، أنها تحقق في وفاة السائحة الألمانية مونيكا بيلين التي عثر على جثتها في منطقة نائية في أستراليا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشرطة أقامت سياجا حول الشجرة التي عُثر على الجثة عندها عصر الأربعاء لتحديد ما إذا كانت هناك أي ملابسات مريبة حول وفاتها.

وأضافت المتحدثة، الخميس،: "لابد من تحديد سبب الوفاة وستعد الشرطة تقريرا للطبيب الشرعي".

وقالت الشرطة إن الجثة التي يعتقد أنها لامرأة (62 عاما) من كولونيا عثر عليها على مسافة قريبة من الطريق الواقع في محمية "إميلي جاب" بالقرب من مدينة أليس سبرينجز .

ونصحت الشرطة السائحين باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند المغامرة بالدخول في المناطق النائية الأسترالية حيث ترتفع درجات الحرارة عادة عن 40 درجة مئوية.