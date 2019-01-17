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اعتماد 341 ألف جنيه لحل مشكلة الصرف بمستشفى حميات المنصورة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 يناير 2019 - 10:25 م | آخر تحديث : الخميس 17 يناير 2019 - 10:25 م

اعتمد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، مبلغ 341 ألف جنيه؛ لحل مشكلة الصرف الصحي بمستشفي حميات المنصورة.

وقال مكي، إنه تم التنسيق مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وتم عمل المقايسة وإسنادها إلي أحد المقاولين للبدء في التنفيذ، وذلك تحت إشراف الهيئة.

وأشار إلى أن هذه المشكلة نتجت عن انخفاض مستوى الصرف الصحي بالمستشفى عن الشارع الرئيسي، مما يؤدي إلى تجمع مياه الصرف بجوار مبنى المستشفى، وعلى الفور تم التنسيق مع المقاول للبدء فورًا في عملية إحلال وتجديد الشبكة.

كما وجه بسرعة الانتهاء من عمليات الترميم التي تتم داخل المستشفى في الوقت الحالي؛ حرصًا على راحة المرضى وضمانًا لحسن سير العمل.

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