صحيفة: ممثلو ادعاء أمريكيون يحققون في مزاعم عن سرقة هواوي لأسرار تجارية

ذكرت صحيفة أمريكية مساء أمس الأربعاء، أن ممثلي ادعاء في الولايات المتحدة يحققون في مزاعم تتعلق بسرقة شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية، لأسرار تجارية من شركاء تجاريين أمريكيين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة هواوي ربما تكون سرقت التكنولوجيا التي يستخدمها جهاز روبوتي تستخدمه شركة "تي موبايل يو إس" ومقرها الولايات المتحدة، في اختبار الهواتف الذكية.

ويتردد أن التحقيق دخل مرحلة متقدمة ويمكن أن يسفر عن توجيه اتهام قريبا.

ولم ترد كل من وزارة العدل الأمريكية وشركة هواوي على طلب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) للتعليق على الفور.

وفي أوائل ديسمبر، اندلع نزاع دبلوماسي بين كندا والصين عندما اعتقلت أوتاوا المديرة المالية لشركة هواوي، مينج وانتشو، بناء على طلب من السلطات الأمريكية على خلفية الاشتباه في أنها تنتهك العقوبات التجارية الأمريكية ضد إيران.