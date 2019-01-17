صحيفة: ممثلو ادعاء أمريكيون يحققون في مزاعم عن سرقة «هواوي» لأسرار تجارية

ذكرت صحيفة أمريكية، مساء الأربعاء، أن ممثلي ادعاء في الولايات المتحدة يحققون في مزاعم تتعلق بسرقة شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية، لأسرار تجارية من شركاء تجاريين أمريكيين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن شركة هواوي ربما تكون سرقت التكنولوجيا التي يستخدمها جهاز روبوتي تستخدمه شركة "تي موبايل يو إس"، ومقرها الولايات المتحدة، في اختبار الهواتف الذكية.

ويتردد أن التحقيق دخل مرحلة متقدمة ويمكن أن يسفر عن توجيه اتهام قريبا.

ورفض جلين شلوس، نائب رئيس قسم اتصالات الشركات في شركة هواوي، التعليق على المزاعم الجديدة، لكنه قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن شركتي هواوي و"تي موبايل" قامتا بتسوية نزاعهما بالفعل حول الروبوت في عام 2017.

وقضت محكمة اتحادية في سياتل في مايو 2017 بحصول "تي موبايل" على 4.8 مليون دولار على خلفية مزاعم بتعرضها لسرقة أسرار تجارية متعلقة بالجهاز الروبوتي، وفقا لصحيفة "سياتل تايمز".

ولم ترد كل من وزارة العدل الأمريكية وشركة هواوي على طلب لـ(د.ب.أ) للتعليق على الفور.

وفي أوائل ديسمبر، اندلع نزاع دبلوماسي بين كندا والصين عندما اعتقلت أوتاوا المديرة المالية لشركة هواوي، مينج وانتشو، بناء على طلب من السلطات الأمريكية على خلفية الاشتباه في أنها تنتهك العقوبات التجارية الأمريكية ضد إيران.