رئيس وزراء كندا يناقش مع نظيره السنغافوري في اتصال هاتفي سبل التعاون المشترك



ناقش رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع نظيره السنغافوري، لي هسين لونج، سبل دعم التعاون الثنائي في القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، موجهًا التهنئة له على نتيجة قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "أسيان".

وكرر رئيس الوزراء الكندي - في بيان صدر من مكتبه - تقديره للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في العام الماضي كضيف للرئيس، وفرصة التعاون في مجموعة من القضايا الثنائية الهامة.

كما ناقش رئيسا الوزراء الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وكانت كل من كندا وسنغافورة من بين أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية، مما أدى إلى تعميق الروابط التجارية والاستثمارية، وتحقيق منافع اقتصادية وفرص عمل جيدة للبلدين، وفقا للبيان.

وتناولت المحادثات قضية احتجاز اثنين من الكنديين في الصين، وتطبيق عقوبة الإعدام على كندي ثالث في الصين، وأهمية الحفاظ على الأعراف الدولية، بما في ذلك الحصانة الدبلوماسية، واستقلال القضاء واحترام سيادة القانون.

ورحب الزعيمان بزخم التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك العلاقات التجارية.