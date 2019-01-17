قال المفكر والفيلسوف مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد مبرر لتدريس مواد التربية الدينية في المدارس، معقبًا: «أنا ضد الاصطناع ولن أقول إنه يجب إدخال مواد دينية في كليات التربية لأن هناك تعطش في الروحانيات فهذه ليست وظيفتي».

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن وظيفته الأساسية هي تخريج معلم مستنير يعلم الطلاب إعمال العقل للانفتاح على الحضارة، لذلك على السلطة الدينية أن تفسح المجال لهذا التيار ولا تحكم عليه به بالكفر.

وتابع أن تدريس الفلسفة يواجه صعوبات كبيرة منذ زمن بعيد، مشيرًا إلى تعيين الإخواني كمال الدين حسين وزيرًا للتعليم في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وإصداره قرارًا بإلغاء مادة الفلسفة في المرحلة الثانوية العامة.

وواصل أنه بعد أن ألغى «عبد الناصر» قرار وزير التعليم وأعاد تدريس الفلسفة للثانوية العامة مرة أخرى في الستينيات، أصدر الأخير قرارًا بإلغاء قسم الفلسفة من الجامعة التي كان يعمل بها.