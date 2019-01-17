المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا: لقاءاتي في دمشق كانت بناءة

قال المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري غير بيدرسن، إن اللقاءات التي أجراها مع مسؤولين حكوميين في دمشق أثناء أولى زياراته إلى سوريا كانت بناءة.

وأضاف المبعوث الأممي - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أمس الأربعاء، "أجرينا لقاءات بناءة واتفقنا على مواصلة اتصالات وثيقة في المستقبل".

وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أعلن في وقت سابق، أن بيدرسن سيصل إلى موسكو الأسبوع المقبل، ليجري لقاءات عدة حول التسوية السورية.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عين يوم 31 أكتوبر الماضي النرويجي غير بيدرسن مبعوثا خاصا إلى سوريا خلفا للدبلوماسي السويدي ستيفان دي ميستورا.