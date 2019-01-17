«كوهين» يأسف لولائه لترامب بشأن التلاعب باستطلاعات رأي الكترونية

عبر المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن أسفه "لولائه الأعمى" لترامب في رد فعل على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الذي جاء فيه أنه دفع أموالا لشركة تكنولوجيا للتلاعب في استطلاعات الرأي قبل انتخابات عام 2016.

وأشار مايكل كوهين، إلى تقرير الصحيفة في تغريدة يصف فيها ما يشتبه بدفع 50 ألف دولار مقابل هذه الخدمات.

وقال "كوهين" على تويتر، إنه "فيما يتعلق بمقالة وول ستريت جورنال بشأن التلاعب في استطلاعات الرأي، فإن ما قمت به كان بتوجيه ومن أجل فائدة خالصة لدونالد ترامب. أعبر عن أسفي الحقيقي لولائي الأعمى لشخص لا يستحق".

وأقر كوهين بالذنب وحكم عليه الشهر الماضي بالسجن ثلاث سنوات لارتكابه انتهاكات فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية وتهم أخرى. ولم يتم ربط أي من الأشخاص بتواصله مع شركة تكنولوجيا المعلومات المحددة هويتها في رواية الصحيفة الأمريكية.

وقال جون كوجر، وهو رجل تحددت هويته بأنه رئيس تلك الشركة، للصحيفة إنه حصل على 12 ألف دولار و13 ألف دولار نقدا مطلع عام 2015. لكن المبلغ المزعوم هذا كان جزءا فقط من 50 ألف دولار، قال جوجر إنه كانت مستحقة له مقابل مساعدة كوهين في محاولة التلاعب في استطلاعات الرأي لصالح ترامب.

وذكر جوجر للصحيفة، أنه لم يحصل أبدا على المبلغ المتبقي، لكن كوهين مع ذلك حصل في مطلع عام 2017 على 50 ألف دولار من ترامب وشركته من أجل هذا العمل، وفقا لوثيقة حكومية استشهدت بها الصحيفة وكذلك شخص مطلع بالأمر لم تحدد هويته.