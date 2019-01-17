محامو رئيس نيسان السابق كارلوس غصن يطعنون على قرار رفض الإفراج عنه بكفالة

تقدم محامو رئيس شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات السابق كارلوس غصن، اليوم الخميس، بطعن على قرار محكمة طوكيو الجزئية برفض الإفراج عنه بكفالة.

وكانت المحكمة قد رفضت أمس الأول الثلاثاء الإفراج بكفالة عن غصن، المحتجز منذ نحو شهرين منذ أن تم القبض عليه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد وجهوا اتهامات لغصن ومساعده جريج كيلي وشركة نيسان في ديسمبر الماضي تتعلق بتعمد غصن تخفيض قيمة راتبه بواقع 5 مليارات ين (44 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2015.

وتم توجيه اتهامات مجددا لغصن وكيلي وشركة نيسان الجمعة الماضية تتعلق بتعمد غصن إخفاء جزء من راتبه خلال 3 أعوام حتى مارس 2018، كما يواجه غصن تهمة خرق الثقة.

كانت شركتا نيسان وميتسوبيشي قد عزلتا غصن من رئاستهما خلال اجتماعات لمجلس إدارة الشركتين عقب اعتقاله في نوفمبر الماضي، في حين أبقت شركة رينو الفرنسية عليه رئيسا لها، وعينت تيري بولور رئيسا للشركة بصفة مؤقتة.

وقالت الحكومة الفرنسية إن وفدا من المسؤولين الفرنسيين توجه لطوكيو أمس الأربعاء لمناقشة مستقبل التحالف بين رينو ونيسان.

ويشار إلى أن الحكومة الفرنسية تعد أكبر حامل أسهم في رينو، حيث تمتلك حصة تقدر بـ15.1%.