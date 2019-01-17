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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، تراجع المخزون الأمريكي بمقدار2.68 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 يناير الحالي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين.

وكان المخزون قد تراجع بواقع 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 يناير الحالي.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون البنزين في أمريكا بواقع 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بما يزيد على 2.5 مرة مثل توقعات المحللين.

وارتفع مخزون المكررات النفطية بواقع 2.97 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بواقع 1.6 مليون برميل فقط.

كما أشار تقرير إدارة معلومات الطاقة أيضا إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي مسجلا 11.9 مليون برميل يوميا، مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي قدره 3 ملايين برميل يوميا تقريبا.