وزارة الثقافة تطلق مشروع مواهب مصر

ايناس عبد الدايم : مواهب مصر يثرى سجلات الابداع ويصون الهوية الثقافية



أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، عن إطلاق مشروعًا جديدًا بعنوان مواهب مصر يهدف إلى اكتشاف وصقل وتنمية قدارت الواعدين من مختلف ربوع الوطن في كل المجالات الفنية والأدبية.

وقالت عبد الدايم إنه انطلاقًا من حرص وزارة الثقافة على إثراء سجلات تاريخ الإبداع بأسماء قادرة على حمل راية قوى مصر الناعمة وحفظ هويتها، وصون المكتسبات التي نجح العمالقة السابقون في تحقيقها، تم إطلاق مشروع مواهب مصر لتمكين المتميزين من تحقيق آمال الوطن في خلق جيل جديد من الأدباء والفنانين، حيث يتم تبنيهم وتدريبهم بشكل أكاديمي على أيدي نخبة من المتخصصين، وتقديمهم للجمهور من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة والمكثفة التي تنظمها قطاعات الوزارة.