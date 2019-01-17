رئيس التجارة بـ«الكوميسا»: كلمة «السيسي» أمام «سيلفا كير» تؤكد دعم مصر للأفارقة



قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسا، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير، أكدت حرص مصر على تقديم الدعم للأفارقة في كل المجالات.



وأضافت في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الرئيسان «السيسي» و«سيلفا كير»، بحثا سبُل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي والتعليمي والصناعي والبنية التحتية، مؤكدة على دور مصر في تعزيز التعاون بين دول القارة أثناء توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.



وأوضحت أن جنوب السودان تنعم بالكثير من الخيرات والموارد الطبيعية، ويمكن التعاون معها في الكثير من المجالات، خاصة في ظل توافر طرق المواصلات التي ستربط البلدين قريبًا.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وأقيمت مراسم استقبال رسمية، وعقد الرئيسان جلسات مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وكان سيلفاكير، قد وصل إلى القاهرة، أمس الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية، وتعد هذه الزيارة الأولى لزعيم إفريقي في عام 2019، إلى مصر، والثالثة لرئيس جنوب السودان، بعد زيارتين في 2014 و2017.