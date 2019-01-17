القوات الأفغانية و«الناتو» تقتل 60 مسلحا في عمليات منفصلة بالبلاد

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن ثمة نحو 60 مسلحا قتلوا خلال عمليات منفصلة قامت بها القوات الخاصة الأفغانية وقوات التحالف، في أقاليم مختلفة بالبلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة، أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية قامت بعملية تطهير في إقليم بادجيس، ما أسفر عن مقتل 39 من عناصر طالبان، وتدمير 30 عبوة ناسفة.

وأضافت المصادر أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية قامت بدورية في منطقة مايواند بقندهار، لتدمير مخابئ أسلحة تابعة لطالبان.

وقالت المصادر: "أسفرت غارة جوية لقوات التحالف عن مقتل 10 من عناصر طالبان، في حالة دفاع عن النفس"، مضيفة أن غارتين جويتين تابعتين لقوات التحالف قتلت 5 من مسلحي طالبان في منطقة تارين كوت بأورزوجان.

وشنت قوات العمليات الخاصة الأفغانية غارة في منطقة تاجاب في كابيسا، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طالبان، بينما قُتل مسلح آخر تابع لطالبان في منطقة نيرخ بإقليم وارداك.

كما قامت قوات العمليات الخاصة الأفغانية بعملية تطهير في منطقة نيش بقندهار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان وتدمير كمية كبيرة من المتفجرات محلية الصنع، بحسب ما ذكرته المصادر.

وأضافت أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية شنت غارة على سجن يشتبه في أنه تابع لطالبان، في إقليم غزني، من أجل إنقاذ سجناء من قوات الأمن الأفغانية. وكان قد تم بالفعل نقل الجنود الأفغان، إلا أن البحث سوف يستمر.