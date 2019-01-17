إغلاق محور 26 يوليو وكوبري أكتوبر و15 مايو جزئيا

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، عن تنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية بكوبري 6 أكتوبر؛ لرفع كفاءة الكوبري وتسهيل حركة السير.

وأعلنت الإدارة إغلاق الكوبري جزئيًا في الاتجاه القادم من محافظة القاهرة للجيزة، اعتبارًا من الساعة 12 صباح غدٍ الجمعة، وحتى العاشرة من صباح السبت، على أن يتم نشر اللجان المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط منطقة الأعمال؛ لتنبيه قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استكمال أعمال الصيانة بكوبري 15 مايو ومحور 26 يوليو، وإغلاقهما جزئيًا في الاتجاه القادم من القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر، في نفس مواقيت إغلاق كوبري أكتوبر، مع نشر اللجان المرورية واللوحات الإرشادية؛ لتوجيه قائدي المركبات بمحيط الأعمال.