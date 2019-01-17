المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة عامل بمحل أحذية بالسجن المشدد 3 سنوات لانضمامه لجماعة إرهابية وتهديد السلم العام وحياة المواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشار زين العابدين عبد المنصف، والمستشار خالد علي إبراهيم، ووكيل النيابة المستشار خالد عثمان إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير امن القليوبية، إخطارا بضبط "محمد.ج" 45 سنة عامل بمحل أحذية بتهمة انضمامه لجماعة الإخوان الارهابية، والمشاركة في أعمال عنف بقصد تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعطيل المؤسسات والسلطات العامة وتهديد السلم العام وحياة المواطنين،

وعثر بمسكنه على محررات تروج لفكر ومنهج جماعة الإخوان، وضبط بحوزته كتاب بعنوان "أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين الكتاب السابع- الإخوان والعالم الإسلامي"، بالإضافة لكتاب بعنوان "أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين" وملزمة ورقية بعنوان "قضية دين مش إخوان" واحيل للنيابة فامرت بحبسه واحالته للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

كما قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية وانتحال صفة الشرطة بقصد النصب على المواطنين بالعبور.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور، بانتحال "طه ع" و"محمود ع" صفة الشرطة بغرض النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما بقصد إلحاقهم بالوظائف المختلفة والنصب عليهم.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطهما وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهما واحالتهما إلى المحاكمة فقضت بحكمها السابق.