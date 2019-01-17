وزير القوى العاملة لملتقى التوظيف: مش هنقبل بمرتبات أقل من 1200

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان لممثلي الشركات المشاركة في ملتقى أسيوط للتوظيف، اليوم الخميس، "مش هنقبل بمرتبات أقل من 1200 جنيه".

وشارك الوزير مع المحافظ جمال نور الدين، اليوم الخميس، في فعاليات ملتقى التوظيف بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء بحي شرق أسيوط.

ويوفر الملتقى 9250 فرصة عمل مقدمة من 59 شركة لمختلف المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

وقال سعفان إن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة، ويحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة التى تؤرق المجتمع، مشيرًا إلى أنه في سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من نتائج ملموسة في عملية التشغيل.

واعتبر وزير القوى العاملة أن الملتقى حقق نجاحًا في الإقبال على فرص العمل المطروحة بالقطاع الخاص بنسبة تفوق 100% من الوظائف المطروحة به، حيث أظهر ما تم تسجيله رسميا قبل افتتاحه 14 ألف راغبا في العمل من الجنسين، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد سعفان حرص الوزارة على إطلاق مشاريع التدريب بالقرى والنجوع من خلال 13 وحدة متنقلة تابعة للوزارة بخلاف 38 مركزا ثابتا على مستوى المحافظات، لإعادة تأهيل الشباب على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا.