ضبط عاطلين لحيازتهما 400 جرام هيروين في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار في المواد المخدرة بقسم شرطة محرم بك التابع لمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، من ضبط عاطلين «حسام الدين.م.م» 47 عامًا، مقيم في دائرة قسم شرطة محرم بك، و«إسلام.خ.ع» 40 عامًا، مقيم في دائرة قسم شرطة باب شرقي؛ وبحوزتهما 400 جرام من مخدر الهيروين.

ووفقًا لبيان أمني، أمس الأربعاء، فإن عملية القبض عليهما جاءت عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي، حول قيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، حيث تم إعداد كمين لضبطهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حال استقلالهما السيارة رقم «س ى و 5437 مصر»، وبحوزتهما الهيروين ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وميزان حساس.

وبمواجهتهما في محضر الضبط الأولي، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف الجوالة للاتصال بعملائهما، والسيارة للاستخدام في عملية النقل والترويج، فتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.