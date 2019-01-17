الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط تتصدر مباحثات وزيري خارجية النمسا والتشيك

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اجتمعت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، اليوم الخميس، مع نظيرها التشيكي توماس بيتزيتش، في بداية زيارته الرسمية لفيينا.

وقالت كنايسل، إن الوضع في سوريا وتطورات الصراعات الأخرى في الشرق الأوسط تصدرت مباحثات الوزيرين.

وأشار البيان الخارجية النمساوية، إلى تأكيد وزيرة خارجية على تميز العلاقات بين البلدين وعلى تعزيز التكامل وحسن الجوار.

ولفت البيان إلى توافق الوزيرين، على ضرورة أن تكون سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا مستندة في المقام الأول على كيفية تحسين حالة السكان المدنيين.

وناقشت مباحثات الوزيرين أيضًا، قضايا الطاقة وتطوير التعاون في تجمع فيسجراد.