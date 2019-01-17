مقتل نحو 60 مسلحًا خلال عمليات عسكرية منفصلة في أفغانستان

أعلنت مصادر عسكرية، مقتل نحو 60 مسلحًا خلال عمليات عسكرية منفصلة نفذتها القوات الخاصة الأفغانية وقوات التحالف الدولي في عدة أقاليم بأفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس، عن المصادر العسكرية قولها إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عمليات تطهيرية في إقليم بادجيس، وأسفرت عن مقتل 39 مسلحًا من حركة "طالبان"، بالإضافة إلى تدمير 30 عبوة ناسفة.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عمليات أخرى في إقليم قندهار، فيما أسفرت غارات لقوات التحالف الدولي عن مقتل 15 مسلحًا من حركة طالبان في إقليم أروزجان.

وأسفرت عمليات أجرتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم كابيسا عن مقتل أحد مسلحي طالبان، فيما قُتل آخر خلال عملية في إقليم وارداك، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات عسكرية في أقاليم أخرى.