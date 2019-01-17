قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، إن اجتماعات الأردن، بين الوفد الأممي إلى اليمن ووفدي الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، هي محاولة من المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، لإحياء الاتفاق الذي جرى في السويد، ديسمبر الماضي، فيما يخص مسألة الأسرى والمختطفين، لأن المليشيات الحوثية عندما عادت إلى اليمن جمدت الاتفاق.

وأضاف في تصريحات لفضائية «dmc»، مساء الخميس، أن المليشيات كانت قد أعلنت بأن الكشوفات التي تقدم بها الوفد الحكومي ليست موجودة لديهم وأن به أسماءً مكررة، إلا أن الوفد الحكومي أثبت بالأدلة القاطعة بأن الأسماء التي قدمها موجودة لدى المليشيات، لكنها تعبث بالاتفاق.

وأوضح أن اللقاءات التي جرت في الحديدة سابقًا، بحضور رئيس وفد المراقبة الدولة، باتريك كاميرت، والمبعوث الأممي، مارتن جريفيث، لم تثمر عن شيء، ما استدعى عقد اجتماعًا في العاصمة الأردنية عمان لوفدي الحكومة والمليشيات.

وأشار إلى تقدم الحكومة بأكثر من 8500 اسم لمدنيين مختطفين، اختطفتهم المليشيات من بيوتهم وأماكن عامة، مضيفًا أن أفراد المليشيات لدى الحكومة هم أسرى حرب، تم أخذهم من الجبهات.

وذكر أن الحكومة لا تثق في المليشيات وتشك في مصداقيتها، لكنها تريد أن تثبت للأمم المتحدة والعالم بأن هذه الفئة لا يمكن أن تكون جادة أو صادقة، بينما الأمم المتحدة تشيع أنها قادرة على إخضاعها.

وعقد الوفد الأممي اجتماعين منفصلين، مع ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية، عمان، لبحث اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.